Altes Blech für Groß und Klein Historische Landtechnik feiert Jubiläum in Niederneisen Rolf-Peter Kahl 27.08.2026, 18:00 Uhr

i Die Station mit der vereinseigenen Dreschmaschine war immer ein besonderer Anziehungspunkt bei früheren Ausstellungen. Sie wird auch diesmal wieder in Betrieb genommen und zeigen, wie einst Spreu und Weizen voneinander getrennt wurden. Traktorfreunde Niederneisen

Nicht nur Kinder kriegen beim Anblick von Mähdrescher und Traktor leuchtende Augen. Wer sich für Landmaschinen begeistert, ist beim großen Jubiläum in Niederneisen genau richtig. Einblick in eine spannende Technikwelt inklusive.

Alte Traktoren, historische Landmaschinen, Handwerk und jede Menge Technik zum Anfassen: Am Sonntag, 30. August, laden die Freunde historischer Landmaschinen und Traktoren Nassauer Land Niederneisen zu ihrem 30-jährigen Vereinsjubiläum ein. Unter dem Motto „Altes Blech für Groß und Klein“ soll das Jubiläum zu einem Fest für Traktorfreunde, Familien und alle Interessierten werden.







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