50 Jahre Konzerte auf Loreley
Highland Saga: Rock Pipes lassen die Loreley erbeben
Pipe-Major Ronald A. Bromhead
Pipe-Major Ronald A. Bromhead
Dirk Förger

Mit Pipes und Drums und voller Wucht: Die Celtic Night auf der Loreley begeistert durch das besondere Zusammenspiel der einzelnen Akteure. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer am vergangenen Wochenende die „Highland Saga – Celtic Night“ auf der Loreley besuchte, konnte eine völlig neue Art schottischer Musik erleben. Eine Show, die Dudelsäcke mit Rock, Folk und Beatmusik verband. Ein Abend, der traditionelle Musik aus dem hohen Norden der Britischen Inseln auf eine höhere Ebene hob und quasi ein neues Genre begründete.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungLoreley-Freilichtbühne

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren