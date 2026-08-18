50 Jahre Konzerte auf Loreley Highland Saga: Rock Pipes lassen die Loreley erbeben Dirk Förger 18.08.2026, 18:00 Uhr

i Pipe-Major Ronald A. Bromhead Dirk Förger

Mit Pipes und Drums und voller Wucht: Die Celtic Night auf der Loreley begeistert durch das besondere Zusammenspiel der einzelnen Akteure.

Wer am vergangenen Wochenende die „Highland Saga – Celtic Night“ auf der Loreley besuchte, konnte eine völlig neue Art schottischer Musik erleben. Eine Show, die Dudelsäcke mit Rock, Folk und Beatmusik verband. Ein Abend, der traditionelle Musik aus dem hohen Norden der Britischen Inseln auf eine höhere Ebene hob und quasi ein neues Genre begründete.







Artikel teilen

Artikel teilen