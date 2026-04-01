Nach Eklat in Dornholzhausen Hier fehlen im Rhein-Lahn-Kreis auch Bürgermeister Marta Fröhlich 01.04.2026, 13:17 Uhr

i Das Dorf Dornholzhausen ist seit März führungslos, nachdem fünf von sechs Ratsmitgliedern und der Bürgermeister zurückgetreten sind. Bernd-Christoph Matern

Eine Gemeinde ohne Führung – das ist im Rhein-Lahn-Kreis offenbar selten. Von 137 haben derzeit 5 keinen Bürgermeister. Welche das sind und wie die Gemeinden damit umgehen.

Der Fall Dornholzhausen beschäftigt viele unserer Leser. Nachdem fünf Ratsmitglieder und der Bürgermeister zurückgetreten sind, muss die 200-Seelen-Gemeinde übergangsweise von der VG-Verwaltung geführt werden. Dort wurde VG-Mitarbeiter Felix Gutfrucht wie von der Gemeindeordnung vorgeschrieben als Beauftragter berufen.







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