Nach Eklat in Dornholzhausen
Hier fehlen im Rhein-Lahn-Kreis auch Bürgermeister
Das Dorf Dornholzhausen ist seit März führungslos, nachdem fünf von sechs Ratsmitgliedern und der Bürgermeister zurückgetreten s
Das Dorf Dornholzhausen ist seit März führungslos, nachdem fünf von sechs Ratsmitgliedern und der Bürgermeister zurückgetreten sind.
Bernd-Christoph Matern

Eine Gemeinde ohne Führung – das ist im Rhein-Lahn-Kreis offenbar selten. Von 137 haben derzeit 5 keinen Bürgermeister. Welche das sind und wie die Gemeinden damit umgehen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Fall Dornholzhausen beschäftigt viele unserer Leser. Nachdem fünf Ratsmitglieder und der Bürgermeister zurückgetreten sind, muss die 200-Seelen-Gemeinde übergangsweise von der VG-Verwaltung geführt werden. Dort wurde VG-Mitarbeiter Felix Gutfrucht wie von der Gemeindeordnung vorgeschrieben als Beauftragter berufen.

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