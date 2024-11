Fachingen. „Ist Chorsingen verstaubt?“ Nein! Das hat sich am Samstagabend in Birlenbach bei der Feier „60 Jahre Frauenchor Fachingen“ gezeigt. „Herztöne – eine klangvolle Liebesgeschichte“, so war der Abend angekündigt. Und weiter: „Ein Abend voller Musik und Emotionen“.