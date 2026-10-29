HerzRaum Miehlen: Ort der Begegnung und Gemeinschaft
Ein saniertes Fachwerkhaus wird zum Treffpunkt gegen Einsamkeit. Ehrenamtliche schaffen einen Raum für Austausch und Gemeinschaft — und hoffen auf Unterstützung, damit das Projekt dauerhaft lebt.
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Wenn zwei Menschen dieselbe Idee haben, entsteht etwas Wunderbares. Genau das ist nun in Miehlen passiert. Jutta Ries und Nicole Kießling hatten unabhängig voneinander die Vision einer Begegnungsstätte – eines Ortes, an dem Menschen zusammenkommen, willkommen sind und Gemeinschaft erleben.