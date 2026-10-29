Gemeinsam statt einsam
HerzRaum Miehlen: Ort der Begegnung und Gemeinschaft
Vier der Gründungsmitglieder des Vereins "HerzRaum" in Miehlen (v. links): Die zweite Vorsitzende Lilian Winter, die erste Vorsi
Vier der Gründungsmitglieder des Vereins "HerzRaum" in Miehlen (v. links): Die zweite Vorsitzende Lilian Winter, die erste Vorsitzende Heike Kubacki, Funktionsträgerin Nicole Kießling und Hausbesitzerin Jutta Ries.
Mariam Nasiripour

Ein saniertes Fachwerkhaus wird zum Treffpunkt gegen Einsamkeit. Ehrenamtliche schaffen einen Raum für Austausch und Gemeinschaft — und hoffen auf Unterstützung, damit das Projekt dauerhaft lebt.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn zwei Menschen dieselbe Idee haben, entsteht etwas Wunderbares. Genau das ist nun in Miehlen passiert. Jutta Ries und Nicole Kießling hatten unabhängig voneinander die Vision einer Begegnungsstätte – eines Ortes, an dem Menschen zusammenkommen, willkommen sind und Gemeinschaft erleben.
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