Treffpunkt gegen Einsamkeit HerzRaum in Miehlen sucht Sponsoren und Helfer Mariam Nasiripour 04.11.2026, 13:30 Uhr

i In diesem historischen Fachwerkhaus an der Hauptstraße in Miehlen befinden sich das Café und der Kursraum des Vereins HerzRaum. Das Gebäude soll eine Anlaufstelle sein für die Menschen im Ort und der Umgebung. Mariam Nasiripour

Ein neues Dorf-Café will Miehlens Gemeinschaft stärken – doch für Öffnungszeiten, Events und den Alltag fehlen Geld und helfende Hände. HerzRaum sucht Sponsoren, Kuchenbäcker und Servicekräfte.

Der Verein HerzRaum möchte den Menschen im Dorf und der Umgebung einen Ort bieten, an dem sie Gemeinschaft erleben und willkommen sind. Gegründet wurde er von elf Personen, die mit ihrem Engagement einen Beitrag zur Gesellschaft leisten möchten. Doch allein können sie diese große Aufgabe nicht bewältigen und benötigen sowohl Sponsoren als auch helfende Hände.







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