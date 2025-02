Umzug in Büro in Limburg Herz der neuen Großpfarrei gesegnet Dieter Fluck 13.02.2025, 16:00 Uhr

i Im Beisein eines Teils des Pastoral- und Verwaltungsteams segnete Pfarrer Gereon Rehberg die neuen Räume des zentralen Pfarrbüros ein. Dieter Fluck

Nach dem Zusammenlegen zur neuen Großpfarrei fehlte nur noch der Segen, um das Büro seiner offiziellen Bestimmung zu übergeben. Der wurde jetzt feierlich nachgeholt.

Am 1. Januar 2023 begann das Herz der neuen Großpfarrei „Heilige Katharina Kasper Limburger Land“ zu schlagen. Zehn Pfarreien mit rund 20.000 Katholiken unter einen Hut zu bringen, war nicht ganz einfach. Mit dem Umzug in das neue Pfarrbüro in der Limburger Gartenstraße 16 konnte im Spätherbst 2023 die für alle Kirchorte zuständige neue Zentrale bezogen werden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen