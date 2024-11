Hermann-Josef Hißnauer liebt seine Orgel

Nastätten. „Großer Gott, wie loben dich!“, ertönt es aus der katholischen Kirche in Nastätten. Ganz allmählich entfaltet sich ein stimmungsvoll anrührendes Spiel mit der Melodie, das sich vom feinfühligen Piano in ein bekenntnisreich kraftvolles Fortissimo steigert. Hermann-Josef Hißnauer sitzt am Spieltisch und geht einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nach: der Improvisation. Seit 50 Jahren obliegt ihm offiziell die musikalische Leitung in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul, die heute zur Pfarrei Heilige Elisabeth von Schönau gehört. Dafür wird er im morgigen Festgottesdienst zu Allerheiligen mit Pater Hugon um 9.30 Uhr geehrt. Den Dienst am Königininstrument hatte er schon acht Jahre früher angetreten.