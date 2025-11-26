Drei Jubiläen in einem Jahr Hermann Clauß prägte die Schulgeschichte in Hahnstätten Rolf-Peter Kahl 26.11.2025, 16:00 Uhr

i Hermann Clauß prägte die Schulgeschichte in Hanhstätten. Familie Clauß

Gleich drei Jubiläen gibt es in der Hahnstätter Schullandschaft in diesem Jahr zu feiern. Dabei rückt ein Mann besonders ins Zentrum der Aufmerksamkeit: der ehemalige Rektor Hermann Clauß.

Drei besondere Jubiläen prägen dieses Jahr die Aarmetropole Hahnstätten: 50 Jahre Schule in der Jahnstraße, 25 Jahre Realschule plus im Aartal – und der 100. Geburtstag des Mannes, der wie kein anderer diese Schulgeschichte geprägt hat: Hermann Clauß – ein Pädagoge aus Leidenschaft, ein prägender Rektor, ein Mensch, der mit Herz, Fachkompetenz und Weitblick Generationen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften begleitet hat. Sein Wirken ...







Artikel teilen

Artikel teilen