Kulinarische Angebote, offene Geschäfte und ein Kinderkarussell prägen den Herbstmarkt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der frisch gepresste Apfelsaft von der Streuobstgemeinschaft Nassauer Land.
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Immer wieder regnete es beim diesjährigen Herbstmarkt in Katzenelnbogen. Dennoch zog er zahlreiche Besucher an. Sie flanierten von Stand zu Stand, kamen mit Bekannten ins Gespräch und ließen sich das Angebot an Essen und Getränken schmecken. In der Untertalstraße hatten die Geschäfte zum Herbstmarkt geöffnet.