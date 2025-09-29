Festgelände Burgschwalbach
Herbstmarkt im Märchenwald begeistert Besucher
Der Herbstmarkt lockte zahlreiche Besucher in den Burgschwalbacher Märchenwald.
Christopher Kahl

Ein Streichelzoo mit echten Schafen für die Kleinen, allerhand aus den Händen der Kunsthandwerker für die Erwachsenen: Der Herbstmarkt im Märchenwald in Burgschwalbach war ein voller Erfolg – und das vor besonderer Kulisse.

Am Wochenende verwandelte sich der idyllische Märchenwald von Burgschwalbach erneut in ein lebendiges Festgelände: Der alljährliche Herbstmarkt lockte zahlreiche Besucher aus Nah’ und Fern an. Bei angenehmen äußeren Bedingungen bot sich den Gästen ein farbenfrohes und abwechslungsreiches Programm.

