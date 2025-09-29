Ein Streichelzoo mit echten Schafen für die Kleinen, allerhand aus den Händen der Kunsthandwerker für die Erwachsenen: Der Herbstmarkt im Märchenwald in Burgschwalbach war ein voller Erfolg – und das vor besonderer Kulisse.
Lesezeit 1 Minute
Am Wochenende verwandelte sich der idyllische Märchenwald von Burgschwalbach erneut in ein lebendiges Festgelände: Der alljährliche Herbstmarkt lockte zahlreiche Besucher aus Nah’ und Fern an. Bei angenehmen äußeren Bedingungen bot sich den Gästen ein farbenfrohes und abwechslungsreiches Programm.