Wenig überraschend geht die Bürgerinitiative Hengen (BI) juristisch gegen das Projekt vor. Hinzu kommt nun noch eine Klage der Stadt Runkel.
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Die geplante Erschließung des Steinbruchs „Hengen Nord“ durch die Firma Schaefer Kalk wird weiterhin sowohl in Beselich als auch in der Nachbarstadt Runkel intensiv diskutiert. Nachdem das Regierungspräsidium Gießen dem Unternehmen Ende Januar eine Genehmigung mit verschiedenen Auflagen erteilt hat, sind vergangene Woche zwei Klagen gegen das Vorhaben der Firma eingereicht worden.