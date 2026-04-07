Schutz des Trinkwassers Hengen: Auch Runkel reicht Klage ein Tobias Ketter 07.04.2026, 14:32 Uhr

i Die Förderstraße der Firma Schaefer Kalk im Bereich Hengen wird derzeit gebaut. Steffen Loos

Wenig überraschend geht die Bürgerinitiative Hengen (BI) juristisch gegen das Projekt vor. Hinzu kommt nun noch eine Klage der Stadt Runkel.

Die geplante Erschließung des Steinbruchs „Hengen Nord“ durch die Firma Schaefer Kalk wird weiterhin sowohl in Beselich als auch in der Nachbarstadt Runkel intensiv diskutiert. Nachdem das Regierungspräsidium Gießen dem Unternehmen Ende Januar eine Genehmigung mit verschiedenen Auflagen erteilt hat, sind vergangene Woche zwei Klagen gegen das Vorhaben der Firma eingereicht worden.







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