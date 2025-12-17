Schlag für Holzheimer Ehrenamt
Helmut Weimar ist tot: Ein Vorbild für Generationen
Helmut Weimar: Sein Engagement und seine Entschlossenheit haben die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf die Bedürfnisse der Menschen in Ruanda gelenkt und dazu beigetragen, dass positive Veränderungen stattgefunden haben. Nun ist er im Alter von 87 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.
Es gibt Menschen, die prägen ihren Heimatort – und zwar für Jahrzehnte. In Holzheim war das ganz klar Helmut Weimar. Er lebte das Ehrenamt als Ortsbürgermeister, Ruandabeauftragter und Mitglied nahezu aller Vereine. Nun ist er unerwartet verstorben.

Mit Betroffenheit und tiefer Trauer nehmen die Bürger von Holzheim Abschied von ihrem Altbürgermeister Helmut Weimar, der vergangenen Mittwoch, 10. Dezember, im Alter von 87 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Das gelebte Ehrenamt

Helmut Weimar war in Holzheim und weit darüber hinaus bekannt für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement.

