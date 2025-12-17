Helmut Weimar ist tot: Ein Vorbild für Generationen

Es gibt Menschen, die prägen ihren Heimatort – und zwar für Jahrzehnte. In Holzheim war das ganz klar Helmut Weimar. Er lebte das Ehrenamt als Ortsbürgermeister, Ruandabeauftragter und Mitglied nahezu aller Vereine. Nun ist er unerwartet verstorben.

Mit Betroffenheit und tiefer Trauer nehmen die Bürger von Holzheim Abschied von ihrem Altbürgermeister Helmut Weimar, der vergangenen Mittwoch, 10. Dezember, im Alter von 87 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Das gelebte Ehrenamt

Helmut Weimar war in Holzheim und weit darüber hinaus bekannt für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement.