Kaum jemand dürfte die Schulen in der Kurstadt über eine so lange Zeit geprägt haben wie Helga Litzius. Die frühere Lehrerin und Leiterin der Freiherr-vom-Stein-Schule in Bad Ems feiert heute ihren 100. Geburtstag.

Am 28. Juli feiert Helga Litzius ihren 100. Geburtstag. Sie ist vielen Menschen in der Kurstadt vor allem durch ihre Arbeit als Lehrerin und Schulleiterin in der Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems in guter Erinnerung geblieben. Geboren wurde Helga Litzius am 28. Juli 1925 in Gießen. In ihren ersten beiden Lebensjahrzehnten gab es viele Ortswechsel aufgrund des Berufs des Vaters. So lebte sie zeitweilig in Fulda (Konfirmation), Würselen, Schleswig und in Rendsburg.

1947/48 absolvierte sie einen pädagogischen Lehrgang in Schleswig-Holstein. Dann folgte der Wechsel nach Rheinland-Pfalz. Nach der ersten Staatsprüfung im Dezember 1948 ging es am 1. März 1949 zur Volksschule Neunkhausen im Westerwald, im April schloss sich eine Station in Stein-Wingert an. Nach einem Einsatz an der Volksschule Diez-Ost (Freiendiez) 1950 ging Helga Litzius später zur Freiherr-vom-Stein-Schule nach Bad Ems, wo sie auch die zweite Staatsprüfung ablegte. Im Jahr 1954 wurde sie verbeamtet und Beamtin auf Lebenszeit.

Beim Besuch unserer Zeitung im Vömel-Haus in Bad Ems, wo die Jubilarin heute lebt, erinnert sie sich gern an ihre Anfangsjahre an der Stein-Schule, die 1953 an der Karl-Busch-Straße frisch eröffnet wurde. „Rektor war Siegfried Weigt, ein sehr beliebter Mann“, erinnert sie sich. Ebenso hat sie gute Erinnerungen an andere Kollegen wie den Lehrer Diesel. „Er war etwas burschikos, aber auch liebevoll im Umgang mit den Kindern“, sagt sie. Wieso ist Helga Litzius überhaupt Lehrerin geworden? Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs reifte in ihr der Wunsch, sich für die Ausbildung der Kinder einzusetzen. „Ich wollte Lehrerin werden“, unterstreicht sie – und sie ist es ein Leben lang gern geblieben.

1966 wurde sie Mitglied der Junglehrerarbeitsgemeinschaft, ein Jahr später erlangte sie den Status der Oberlehrerin. 1970 schloss sich das Fachseminar Grundschuldidaktik in ihrem Lebenslauf an. 1974 konnte Helga Litzius ihr 25-jähriges Dienstjubiläum begehen. Im gleichen Jahr wurde sie Konrektorin, 1978 dann Rektorin der Freiherr-vom-Stein-Schule. 1987 ging sie in den Ruhestand. Vieles war in ihrer Zeit ganz anders als heute in der Grundschule. Materialien für den Unterricht mussten anfangs teilweise selbst gestaltet werden, 35 Kinder in einer Klasse waren keine Seltenheit.

„Allerdings hat es damals auch schon Elterntaxis gegeben“, erläutert Helga Litzius. Es ist also kein Phänomen der 2000er-Jahre, dass Eltern ihre Kinder möglichst bis vor die Schultüre fahren wollen. „Das war damals schon verheerend! Ich habe Briefe an die Eltern geschrieben und daran appelliert, dass sie bitte die Kinder bis zum Hauptbahnhof fahren – von dort aus kann man laufen“, schildert sie die damalige Lage. Verändert hat sich seither nur, dass die Elterntaxis zugenommen haben. Eine wichtige bauliche Veränderung in den vielen Jahren an der Stein-Schule war für Helga Litzius der Bau der Turnhalle, die 1977 fertiggestellt werden konnte.

Eine vielfältig engagierte Frau

Neben dem Beruf berichten Verwandte von dem vielfältigen Engagement in Bad Ems. Helga Litzius war Stadträtin in Bad Ems, Mitglied der CDU und besonders in der Frauenunion engagiert. Sie war außerdem Mitglied im evangelischen Kirchenvorstand, im Geschichtsverein Bad Ems sowie in den Fördervereinen für die Malbergbahn und für die Kaiser-Wilhelm-Kirche.

Helga Litzius hat viele Reisen unternommen, die sie jeweils akribisch vor- und nachbereitet hat. Die Reisen unternahm sie mit Freundinnen, später mit dem Geschichtsverein und bis in ihre hohen 80er-Jahre mit ihrer Nichte und deren Ehemann. Sie hat einen großen Bekanntenkreis, der sie heute noch besucht und unterstützt. Sie war nicht verheiratet und lebte fast 70 Jahre in der Karl-Busch-Straße in Bad Ems, ganz in der Nähe der Freiherr-vom-Stein-Schule, bis sie schließlich ins Vömel-Haus umzog, wo sie heute ihren 100. Geburtstag begeht.