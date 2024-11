Gemeinsam mit seinen acht Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand betreut Dieter Schweikard mehr als 850 Rheumakranke im Rhein-Lahn-Kreis, von denen viele schwerbehindert sind. Doch nun benötigte das Team der Rheuma-Liga in Bad Ems selbst Hilfe: Der 23 Jahre alte Bus der Arbeitsgruppe kam nicht mehr über den TÜV, eine Reparatur lohnte sich nicht mehr. „Ohne Fahrzeug können wir unsere Mitglieder nicht mehr betreuen, sie zu Ärzten, Behandlungen oder Veranstaltungen bringen“, bedauerte Schweikard und betonte: „Das können wir nicht zulassen. Wir müssen etwas tun, um für die Menschen weiterhin da zu sein.“

Daraufhin wandte er sich an den Vorstand von HELFT UNS LEBEN. Und die Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben konnte ihm tatsächlich helfen. „Die Rheuma-Liga leistet wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft“, lobt Manuela Lewentz-Twer, die Erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins in Koblenz, und verdeutlicht: „Deshalb wollen wir die Arbeitsgruppe mit einem neuen Fahrzeug unterstützen.“ Für 37.000 Euro wurde ein geräumiger, gebrauchter Volkswagen-Bus mit acht Sitzplätzen beim Autohaus Wöll gekauft und nun in Katzenelnbogen übergeben.

„Wir sind hellauf begeistert“, sagt Schweikard und erklärt: „Dank des neuen Fahrzeugs können wir unser Angebot in der Region aufrechterhalten und Rheumakranke, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, zu unseren Ausflügen mitnehmen.“ Dann besucht die Gruppe beispielsweise die Sayner Hütte, das Loreley-Plateau oder das Druckhaus der Rhein-Zeitung in Koblenz. „Es freut mich, dass die Rheuma-Liga ihr erfolgreiches Wirken in der Region fortsetzen kann“, so Lewentz-Twer. Schweikard und sein Team haben Rheuma den Kampf angesagt. „Es ist nie zu früh, aber auch nie zu spät, etwas gegen diese Krankheit zu tun, nur man muss es tun“, weiß er aus Erfahrung.

Die Arbeitsgruppe Bad Ems, die seit Juli 1987 besteht, organisiert unter anderem ein Funktionstraining (Trocken- und Wassergymnastik für Gruppen), das zu einer besseren Lebensqualität der Betroffenen beitragen soll. Die Resonanz ist sehr groß, wie Schweikard berichtet: „56 Gymnastikgruppen treffen sich jede Woche allein in Bad Ems“. Weiterhin sind auch Gesundheitskurse, Vorträge und gesellige Veranstaltungen im Programm. Sigrid Dilba, ebenfalls Vorstandsmitglied der Rheuma-Liga Bad Ems, verdeutlicht: „Jeder Gruppe gehören etwa 20 Teilnehmer an.“ Gesprächskreise und Beratungen runden das umfangreiche Angebot ab.

Weitere Infos unter www.helftunsleben.de