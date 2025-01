Digital im Rhein-Lahn-Kreis Helfer in der virtuellen Welt 06.01.2025, 06:30 Uhr

i Wolfgang Arnoldt ist einer von aktuell zehn Digitalbotschaftern im Rhein-Lahn-Kreis. Bletzer Ulrike

Ältere Menschen und die digitalen Angebote, das sind für viele zwei Welten. Dass man auch als Senior gut mit dem Smartphone und dem Internet umgehen kann, das beweist einer der Digitalbotschafter im Kreis.

„Es ist einfach schön, wenn man anderen helfen kann“, sagt Wolfgang Arnoldt. Und das tut er vor allem in der virtuellen Welt: Wolfgang Arnoldt ist einer von aktuell zehn Digitalbotschaftern im Rhein-Lahn-Kreis und als solcher prädestiniert dafür, ältere Menschen an den Umgang mit Internet, Smartphone und Co.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen