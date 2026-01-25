Kappensitzung in Hahnstätten Helden der Kindheit erobern die Narrhalla Rolf-Peter Kahl 25.01.2026, 16:00 Uhr

i Helden der Kindheit: Obelix und Micky Maus nehmen eine hübsche Prinzessin in die Mitte. Rolf-Peter Kahl

Unter dem Motto „Helden der Kindheit“ sorgte der TuS Hahnstätten bei seiner Sitzung für eine farbenfrohe Fantasiewelt. Da schunkelte Obelix mit Pippi Langstrumpf, Super Mario lachte mit Biene Maja und die Schlümpfe sangen gemeinsam mit Prinzessinnen.

Wenn Obelix mit Pippi Langstrumpf schunkelt, Super Mario mit Biene Maja lacht und Schlümpfe gemeinsam mit Prinzessinnen singen, dann kann das nur eines bedeuten: Die erste von zwei närrischen Kappensitzungen des TuS Hahnstätten hat ihre Pforten geöffnet.







Artikel teilen

Artikel teilen