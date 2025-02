Kommunale Wärmeplanung Limburg Heizen mit Wärme, die schon da ist Stefan Dickmann 13.02.2025, 17:00 Uhr

i So sieht es in Rechenzentren wie zum Beispiel beim Anbieter OVHcloud aus, der in Offheim ein Rechenzentrum betreibt und im ICE-Gebiet ein neues bauen möchte. Die dort aufgestellten Server speichern für Unternehmen, aber auch Privatpersonen Unmengen an Daten und produzieren eine enorme Wärme. Foto: OVHcloud Stephane BDC. OVHcloud

Vorhandene Wärme nutzen, neue Wärmequellen gewinnen. Die Stadt Limburg plant eine eigene Wärmeplanung. Ein Prozess, der im Umweltausschuss der Stadt unterschiedlich bewertet wird.

Die Stadt Limburg stellt derzeit einen eigenen „Wärmeplan“ auf, mit dem das Heizen der Zukunft auf breitere Basis gestellt werden soll. Im Mittelpunkt steht „Wärme“, die vor Ort bereits existiert, zum Beispiel aufgrund von Produktionsprozessen in Industriebetrieben, tief in der Erde oder in Abwässern (Kläranlagen) und Flüssen (Lahn).

