FBL fordert Machbarkeitsstudie
Heizen in Zukunft: Nahwärme als Lösung für Braubach?
Wie soll in Zukunft geheizt werden, wenn fossile Brennstoffe verboten sind? In braubach denkt man über Nahwärme nach.
Mira Zwick

Ab 2045 darf nicht mehr mit fossilen Brennstoffen geheizt werden. Lösungen müssen her. Die FBL sieht eine Möglichkeit in einem Nahwärmenetz und möchte frühzeitig die Weichen stellen. Dieses Potenzial sieht die Fraktion in der Rheingemeinde.

Wie wird in Zukunft geheizt? Eine Frage, die viele Hauseigentümer umtreibt. Die Verbandsgemeinde Loreley hat dazu bereits im vergangenen Jahr die Kommunale Wärmeplanung vorgestellt – mit weitgehend klaren wie ernüchternden Ergebnissen: Größtenteils ist im VG-Gebiet nur eine dezentrale Lösung möglich.

