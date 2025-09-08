Wenn in Singhofen gefeiert wird, dann richtig: Das Heimatfest wirft seine Schatten voraus, derzeit läuft der Aufbau im Ort, die Verkehrsführungen werden geändert. Doch es gibt Neuerungen in diesem Jahr: Unter anderem einen besonderen Programmpunkt.

Große Ereignisse „werfen“ ihre Verkehrsschilder voraus: Damit die Menschen aus der Region in Singhofen von Samstag, 13., bis Montag, 15. September, Heimatfest feiern können, sind einige Verkehrseinschränkungen notwendig. So wird die Bäderstraße bereits ab Dienstag, 9. September, mit einer Ampelanlage um den Marktplatz herum geleitet, wo das Festzelt aufgebaut wird.

Absolutes Halteverbot in Anwohnerstraßen

Am Sonntag um 14 Uhr zieht der Festzug durch die Gemeinde, dieses Jahr unter dem Motto „Jahrzehnte und ihre Musikrichtungen“. Der überörtliche Verkehr wird in dieser Zeit über die Landesstraße 323 (Fahrtrichtung Hunzel) und Landesstraße 332 (Abzweig Bergnassau) umgeleitet. In einigen Anwohnerstraßen Singhofens wird ein beidseitiges absolutes Haltverbot ausgeschildert.

Der Ballonumzug am Samstag startet bereits um 15 Uhr an der Grundschule. Parallel dazu werden im Festzelt erstmals Kaffee und Kuchen angeboten. Wer aus der Bevölkerung noch eine Kuchen-Spende beisteuern will, setzt sich mit Madeline Maus per E-Mail an heimatfest@singhofen.info oder telefonisch unter 0151/54803192 in Verbindung. Nach dem Fassbieranstich um 16 Uhr gibt es im Zelt dann erstmals eine Kinder-Disco. Ab 19.30 Uhr erwartet die Festzelt-Besucher eine cParty mit der Band „BETOBE“. Damit lange gefeiert werden kann, wurde eine Ausnahmegenehmigung der geltenden Nachtruhe fürs Festgelände erlassen.

Karten noch erhältlich

Um 9 Uhr beginnt der Festsonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst; er wird vom gemischten Chor „conCHORdia Singhofen“ musikalisch mit gestaltet. Neu ist auch das Marktfrühstück um 10 Uhr. Nicht nur Singhofener können sich dabei für den Festzug stärken. Für das Frühstück ist eine Eintrittskarte (10 Euro) erforderlich. Sie ist erhältlich entweder bei Ortsbürgermeister Detlef Paul oder an der Tankstelle Strack und sollte möglichst bis zum 9. September erworben sein. Lediglich Singhofens Senioren sind vom Seniorenausschuss eingeladen. Anmeldungen fürs Frühstück sind auch über info@singhofen.info noch bis Dienstag vor dem Fest möglich. Nach dem Festzug lockt die After-Zug-Party mit DJ „Jouni Haase“ zum Feiern und Tanzen.

Der traditionelle Frühschoppen am Montag wird um 11 Uhr vom Spielmannszug Singhofen eröffnet, bevor die beliebte und hochkarätige bayrische Partyband „Bayernmän“ Stimmung und jede Menge Menschen ins Festzelt bringen soll. Rund um die Kirche wird zum Fest außerdem Kurzweil geboten. Dort gibt es ein Kinderkarussell, eine Schießbude, Greifautomat und Boxsack; zudem warten Süßigkeiten, Crêpes und andere Leckereien auf hungrige Besucher. „Bei den unmittelbaren Anwohnern bedanke ich mich bereits jetzt herzlich für ihr Verständnis, dass sie Umwege und Lärm zur Erhaltung unseres traditionellen Heimatfestes in Kauf nehmen“, erklärt Ortsbürgermeister Paul gegenüber unserer Zeitung. Er freut sich auf viele Besucher und frohe Stunden, die die Menschen drei Tage unter dem Einrichdom verbringen.