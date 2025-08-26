Mehr als 1200 Gäste, viel Spaß und eine super Gaudi: Das ist das Fazit des Heimatabends in Katzenelnbogen. „Es war ein voller Erfolg“, so das Fazit des Einricher Heimatvereins Katzenelnbogen, der jedes Jahr das Fest ausrichtet. Durch die Veranstaltung führte das Moderatoren-Duo Anna Popp und Jan Hendrik Klöppel. Das Fest begann mit dem Einmarsch der Kirmesburschen, die von der Blaskapelle Die Mussigger begleitet wurden. „Wir feiern unsere Heimat und unsere Vorfahren“, sagte Kerbevater Joshua Nied, der anschließend mit Kerbemutti Finja Veit die Kirmesburschen und -mädchen vorstellte, bevor sie ihren traditionellen Tanz aufführten. Durch den gesamten Abend führte die Band Teamwork mit Maxi, Uwe und Klaus, die seit 32 Jahren auf der Bühne des Heimatabends für gute Musik und Stimmung sorgen.

Der Bartholomäusmarkt sei seit mehr als 100 Jahren ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders von Katzenelnbogen, sagte Nicole Hennemann, Erste Vorsitzende des Heimatvereins. Sie sprach das Thema Sicherheit auf Festen an. Sie sei für die Veranstalter eine große finanzielle Belastung und führte oft dazu, dass Feste abgesagt wurden. In Katzenelnbogen sei Aufgeben aber nie eine Option gewesen, so Hennemann. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, der Freiwilligen Feuerwehr, dem DRK und Stadtbürgermeisterin Petra Popp wurde ein Sicherheitskonzept erstellt. Sie bedankte sich bei ihrem Team und den vielen Helfern.

i Kerbevater Joshua Nied und Kerbemutti Finja Veit stellten die Kirmesburschen und -mädchen vor, bevor sie ihren traditionellen Tanz aufführten. Mariam Nasiripour

„Dieses Jahr feiern wir eine besondere Zahl: 101. 101 Jahre voller Erinnerungen und Geschichten sowie Gründe, stolz auf unsere Region zu sein“, begann Stadtbürgermeisterin Petra Popp ihre Rede. Es sei der erste Schritt in eine neue Zeit, die Traditionen bewahrt und offen ist für Moderne und Innovationen. Und die Kirmesgesellschaft stehe für Traditionen und Moderne, betonte Popp. „Ihr führt das Fest in die Zukunft“, richtete sie ihre Worte an die Kirmesburschen und -mädchen.

Zu den Höhepunkten des Abends gehörte die Tanzgruppe Fateful Step des SV Allendorf-Berghausen, die für ihren Tanz „Radiactiv“ und einer schönen Choreografie viel Beifall erntete. Viel Beifall gab es auch für die Jungs von Marshallbouwe aus Hahnstätten. Sie sangen sich mit deutschen Hits wie „Ich will zurück nach Westerland“ von den Ärzten, „Verdammt ich lieb dich“ von Matthias Reim oder „1000 Mal berührt“ von Klaus Lage in die Herzen des Publikums, denn jeder konnte diese Lieder mitschmettern. Zu den Markturgesteinen gehörte die Tanzgruppe Energetic des TuS Katzenelnbogen-Klingelbach. Die jungen Frauen sorgten mit ihrem Tanz „Broken mirror don’t be perfect just be a crane“ für Furore. Die akrobatische Choreografie mit Sprüngen und Hebefiguren sowie einem Kostümwechsel auf der Bühne erntete tosenden Applaus und Jubelschreie.

i Das Festzelt war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es mussten sogar einige Stehtische aufgestellt werden. Mariam Nasiripour

Danach war es Zeit, die Lachmuskeln zu strapazieren. Und wer konnte es besser als Deutschlands Impro-Queen Woody Feldmann. Sie dichtete nicht nur bekannte Lieder um und sang über Thermomix und Tupperware, sondern arbeitete alles, was sie von der Bühne aufgeschnappt hatte, in ihre Show ein. Sie begeisterte das Publikum und riss alle mit. Für beste Stimmung sorgte auch Björn Meindl, der sogar das Zelt zum Beben brachte. Er performte mit seiner Gitarre aktuelle Hits. Die Tanzgruppe La Boum des TuS Niederneisen war die letzte Tanzgruppe des Abends. Sie führten ihren Tanz „Angst und Schweiß höllisch heiß, willkommen in unserem Teufelskreis“ auf.

Der letzte Act des Abends war das DJ-Duo Buffalo & Wallace, die mit einer Tänzerin auftraten. Sie spielten Partymusik und zogen bei ihrer Show das Publikum aktiv mit ein. Dafür verteilten sie Leuchtstäbe und warfen aufblasbare Gegenstände in die Zuschauermenge. Beim großen Finale versammelten sich alle Beteiligten ein letztes Mal auf der Bühne und sangen „Heut ist Bardelmiesmärd“ und „Kein schöner Land“. „Wir haben gutes Feedback für das bunt gemischte Programm bekommen. Für jeden ist etwas dabei gewesen“, lautete dann auch abschließend das zufriedene Fazit der Organisatoren.