Neues Buch erschienen Heilpraktiker aus Nassau über den Rhythmus des Lebens Gundula Stegemann 18.11.2026, 17:00 Uhr

i Seine Praxis für Naturheilkunde befindet sich in einem historischen Gebäude, der früheren Poststation von Nassau. Hinterm Haus der Blick hinauf zur Burg Nassau. Gundula Stegemann

Ein Heilpraktiker aus Nassau fordert: Schluss mit Selbstoptimierung, zurück zum Rhythmus der Natur. Jörn Mucha erzählt in Praxis und Buch, wie kleine Veränderungen Körper und Seele neu stimmen können.

Immer mehr Menschen leiden unter Erschöpfung, Schmerzen und Schlaflosigkeit. Oft genug bleiben die Ursachen im Dunkeln, und Ärzte können nicht helfen. Mehr als 3500 Patienten mit solchen und ähnlichen Symptomen hat Jörn Mucha, Heilpraktiker und Osteopath in Nassau an der Lahn, in seiner zwölfjährigen Praxis kennengelernt – jeder mit seinem individuellen Leidensweg.







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