Zeugenaufruf der Polizei
Heckenweg Diez: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr
Trotz eingerichteter Umleitungen bahnen sich offenbar immer noch Menschen mit ihren Fahrzeugen einen direkten Weg durch die Baus
Trotz eingerichteter Umleitungen bahnen sich offenbar immer noch Menschen mit ihren Fahrzeugen einen direkten Weg durch die Baustelle am Heckenweg.
Johannes Koenig

Zahlreiche Verkehrsschilder und Absperrungen weisen auf die Baustelle am Heckenweg in Diez und die dort eingerichteten Umleitungen hin. Dennoch bahnen sich offenbar immer noch Fahrer einen Weg durch die Baustelle. Nun ermittelt die Polizei.

Lesezeit 1 Minute
In der Diezer Innenstadt häufen sich Baustellen und Straßensperrungen. Denn seit vergangener Woche sind auch Teilstücke des Hecken- und des Bahnhofwegs wegen Kanalarbeiten gesperrt. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Sanierung jedoch bis zum 17. Juli abgeschlossen sein, sagt der Leiter der Verbandsgemeindewerke, Thorsten Lotz.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren