Zahlreiche Verkehrsschilder und Absperrungen weisen auf die Baustelle am Heckenweg in Diez und die dort eingerichteten Umleitungen hin. Dennoch bahnen sich offenbar immer noch Fahrer einen Weg durch die Baustelle. Nun ermittelt die Polizei.
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In der Diezer Innenstadt häufen sich Baustellen und Straßensperrungen. Denn seit vergangener Woche sind auch Teilstücke des Hecken- und des Bahnhofwegs wegen Kanalarbeiten gesperrt. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Sanierung jedoch bis zum 17. Juli abgeschlossen sein, sagt der Leiter der Verbandsgemeindewerke, Thorsten Lotz.