Bis zum 17. Juli sind in Diez Teile des Bahnhofs- und des Heckenwegs gesperrt. Damit fällt für viele Autofahrer auch eine beliebte Abkürzung zwischen Limburg und der Diezer Innenstadt weg.
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Trotz „Durchfahrt verboten“-Schilder: Manche Autofahrer versuchen erfahrungsgemäß ihr Glück dennoch, bis es gar nicht mehr weiter geht. Das Phänomen konnte man am Dienstagabend am Diezer Heckenweg beobachten. Von Richtung Limburg kommend, ist kurz hinter dem Oranienbad auf Höhe des ehemaligen Grundstücks der Firma Ohl Schluss, was schon zu manchem Wendemanöver führte.