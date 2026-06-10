Leitungssanierung bis 17. Juli Heckenweg Diez: Beliebter Schleichweg gesperrt Johannes Koenig 10.06.2026, 12:00 Uhr

i Etwa in Höhe des ehemaligen Grundstücks der Firma Ohl beginnt die Sperrung des Heckenwegs, die sich in Richtung Bahnhof über den Mini-Kreisel hinaus erstreckt. Johannes Koenig

Bis zum 17. Juli sind in Diez Teile des Bahnhofs- und des Heckenwegs gesperrt. Damit fällt für viele Autofahrer auch eine beliebte Abkürzung zwischen Limburg und der Diezer Innenstadt weg.

Trotz „Durchfahrt verboten“-Schilder: Manche Autofahrer versuchen erfahrungsgemäß ihr Glück dennoch, bis es gar nicht mehr weiter geht. Das Phänomen konnte man am Dienstagabend am Diezer Heckenweg beobachten. Von Richtung Limburg kommend, ist kurz hinter dem Oranienbad auf Höhe des ehemaligen Grundstücks der Firma Ohl Schluss, was schon zu manchem Wendemanöver führte.







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