Hebammenpraxis in Kamp-Bornhofen eröffnet

Katja Wachsmann hat sich ihren Traum erfüllt: eine eigene Hebammenpraxis. Trotz schwieriger Bedingungen wagt sie den Schritt und bringt neue Angebote für junge Familien in die Region. Was treibt sie an, und welche Hürden musste sie überwinden?