Catzenelnogener Ritterspiele „Heavy Metal“: Eisenliga kommt nach Katzenelnbogen Johannes Koenig 15.06.2026, 18:00 Uhr

i Die Eisenliga bietet Einblicke in einen historisch gerüsteten Vollkontakt-Kampfsport (Medieval Combat). Jonas Schmidt. JS_Twojport

„Heavy Metal“ ist am Wochenende bei den Catzenelnbogener Ritterspielen angesagt, wenn dort die Kämpfer der Eisenliga aufeinandertreffen. Buntes Marktreiben mit zahlreichen Händlern, Gauklern und Musikanten sowie ein Jagdlager runden das Angebot ab.

„Willkommen in der Welt der Grafen von Catzenelnbogen“ heißt es wieder am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag (20. und 21. Juni). Im Vergleich zum Vorjahr finden die Ritterspiele eine Woche früher statt, und zwar in der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt und sich perfekt für einen Familienausflug eignet.







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