Produktion in Diez eingestellt
Haushaltsriese SEB stoppt Produktion von Kaiser Backformen
Bereits 2014 wurde über Stellenabbau bei Kaiser Backformen diskutiert.
Bereits 2014 wurde über Stellenabbau bei Kaiser Backformen diskutiert.
Johannes Koenig

Das Ende einer Ära in Diez: Nach über 100 Jahren soll die Fertigung der bekannten Backformen eingestellt werden. Während der Mutterkonzern auf hohe Kosten verweist, kritisiert die IG Metall die Entscheidung als sozial unverantwortlich.

Lesezeit 3 Minuten
Der französische Haushaltswarenhersteller Groupe SEB, zu dem auch Tefal und WMF gehören, streicht weltweit rund 2000 Stellen. Davon betroffen sind auch mehrere Standorte in Deutschland. Die Produktion in Diez soll eingestellt werden.

Gespräche mit dem Betriebsrat laufen

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte eine Unternehmenssprecherin jedoch mit, der Konzern wolle dies nicht als Standortschließung verstanden wissen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren