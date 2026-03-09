Produktion in Diez eingestellt Haushaltsriese SEB stoppt Produktion von Kaiser Backformen Till Kronsfoth 09.03.2026, 13:30 Uhr

i Bereits 2014 wurde über Stellenabbau bei Kaiser Backformen diskutiert. Johannes Koenig

Das Ende einer Ära in Diez: Nach über 100 Jahren soll die Fertigung der bekannten Backformen eingestellt werden. Während der Mutterkonzern auf hohe Kosten verweist, kritisiert die IG Metall die Entscheidung als sozial unverantwortlich.

Der französische Haushaltswarenhersteller Groupe SEB, zu dem auch Tefal und WMF gehören, streicht weltweit rund 2000 Stellen. Davon betroffen sind auch mehrere Standorte in Deutschland. Die Produktion in Diez soll eingestellt werden. Gespräche mit dem Betriebsrat laufen Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte eine Unternehmenssprecherin jedoch mit, der Konzern wolle dies nicht als Standortschließung verstanden wissen.







