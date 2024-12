Großprojekte im Fokus Haushalt 2025: VG Loreley investiert in die Zukunft 07.12.2024, 06:30 Uhr

i Am Ortseingang von St. Goarshausen aus Richtung Kestert wird das neue Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde gebaut - Gesamtkosten rund 9 Millionen Euro. Spatenstich ist am 20. Dezember. (Archiv) Mira Zwick

Die VG Loreley plant 2025 Millioneninvestitionen in Schulen, Feuerwehr und Verwaltung. Trotz hoher Ausgaben steht ein Plus im Haushalt, unterstützt durch Einmaleffekte. Doch die Umsetzung der Projekte erfordert sorgfältige Planung und Weitblick.

Vom Neubau der Verwaltung und der Feuerwehr in St. Goarshausen über die Sanierung des Hallenbads an der Loreleyschule sowie unterschiedliche Maßnahmen an verschiedenen Schulen bis hin zu Investitionen in verschiedene touristische Projekte, aber auch elementare Dinge wie die Fertigstellung der Sanierung der Kläranlage in Bornich: Im kommenden Jahr steht richtig viel auf dem Programm in der Verbandsgemeinde Loreley.

