Aufgrund von Formfehlern musste der Haupt- und Finanzausschuss den Haushaltsplan in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag erneut beschließen. Außerdem einigte man sich auf einen Zuschuss für den Frauennotruf Koblenz.

„Meine Abteilung hat einen Fehler gemacht“, leitete Maximilian Lenz vom Fachbereich Finanzen den zweiten Tagesordnungspunkt auf der Agenda für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG Diez am vergangenen Donnerstag ein.

Der Verbandsgemeinderat Diez hatte im Dezember 2024 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2025 beraten und beschlossen. Haushaltssatzung und -plan wurden anschließend an die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises zur Genehmigung übermittelt. Im Februar teilte die Kommunalaufsicht jedoch mit, dass die Genehmigung aufgrund eines Verstoßes gegen die Bekanntmachungspflicht versagt werde. Dieser Verstoß, wie auch weitere Beanstandungen, konnten zwischenzeitlich jedoch ausgeräumt werden.

Paragraf 97 der Gemeindeordnung (GemO) besagt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung 14 Tage lang zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten ist. Eine Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf erst nach Ablauf dieser Frist erfolgen. Im vorliegenden Fall erfolgte die öffentliche Bekanntmachung aufgrund eines krankheitsbedingten Übertragungsfehlers im Amtsblatt eine Woche zu spät, sodass nur acht Tage zwischen Veröffentlichung und Beschlussfassung lagen.

Auch hegte die Kommunalaufsicht Bedenken gegen den für 2025 verabschiedeten Stellenplan. Hier sei ein veraltetes Muster für die Personalplanung verwendet worden. In diesem sei, laut Kommunalaufsicht, nicht genug auf den Personalbedarf eingegangen worden. Weiterhin beanstandete die Kommunalaufsicht den im Haushaltsplan vorgesehenen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung. „Hier wurde in den letzten 15 Jahren immer der Überziehungsrahmen von 6 Millionen Euro angegeben. Aufgrund eines neuen Formulars bei der Kreisverwaltung wird nun auch die Neuverschuldung in die Berechnung der zulässigen Liquiditätskredite miteinbezogen. Dadurch musste die Höhe des Liquiditätskredits angepasst und die Summe massiv nach unten korrigiert werden“, erläuterte Maximilian Lenz, ergänzte jedoch, dies sei ein theoretischer Wert, denn an der Haushaltsplanung selbst ändere sich nichts. Zudem habe die Kommunalaufsicht signalisiert, dass man zeitnah mit einer Genehmigung rechnen könne, wenn in zwei Wochen der Haushalt durch den VG-Rat verabschiedet worden sein wird.

Zu guter Letzt äußerte die Kommunalaufsicht weitere Bedenken wegen möglicher Rechtsverletzungen: So erfolgte seit 2015 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der VG Diez keine Prüfung der Gesamtabschlüsse mehr. Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2015 bis 2019 wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss 2022 mit der Bitte um Prüfung zwar übermittelt. Eine Prüfung seitens des Rechnungsprüfungsausschusses erfolgte bis heute jedoch nicht.

Axel Fickeis (CDU) kritisierte die fehlende Prüfung der Jahre 2015 bis 2019 als „grobes Versagen der Verwaltung“. Die nicht erfolgte Prüfung eines zehn Jahre alten Gesamtabschlusses werde dem Anspruch der Vermittlung eines Überblicks über die Gesamtlage der Verbandsgemeinde nicht gerecht. Vielmehr gehöre er mittlerweile eher in ein Heimatmuseum als in den Rechnungsprüfungsausschuss, so Fickeis. Maximilian Lenz erwiderte, wohl auch bezugnehmend auf Axel Fickeis’ eigene Mitgliedschaft im Rechnungsprüfungsausschuss seit 2024 und seit 2019 als stellvertretendes Mitglied, es sei nun am Rechnungsprüfungsausschuss, sich alsbald zu treffen und die ausstehenden Prüfungen durchzuführen. Fickeis entgegnete, dies werde im April erfolgen.

VG-Bürgermeisterin Maren Busch erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung zu dieser Thematik: „Der neue Rechnungsprüfungsausschuss hat sich im Dezember konstituiert. Ich bin zuversichtlich, dass die Altlasten nun sukzessive in Zusammenarbeit zwischen Verbandsgemeindeverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss und Rat abgearbeitet werden. Diese Prüfung wird mehrere Termine in Anspruch nehmen. Da die Abschlüsse aufeinander aufbauen, werden die Gesamtabschlüsse der Jahre 2020 folgende erstellt, sobald die Abschlüsse aus 2015 bis 2019 geprüft sind. Dieses Vorgehen wurde mit der Kreisverwaltung abgestimmt. Sowohl für die Verbandsgemeinde als auch für die Beteiligungen, hier sind vor allem die Werke zu nennen, liegen geprüfte Jahresabschlüsse mit Entlastungen vor. Bei den Gesamtabschlüssen handelt es sich lediglich um eine Zusammenfassung dieser Jahresabschlüsse“, so Busch.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Diez empfahl nun erneut einstimmig dem Verbandsgemeinderat, den Beschluss der korrigierten Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2025.

Mehr Geld für Frauennotruf

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss zudem einstimmig, den Frauennotruf Koblenz mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro zu unterstützen. Bettina Spriestersbach-Möhler (Bündnis 90/Die Grünen) hatte sich im Vorfeld der Abstimmung angesichts der umfangreichen Beratungsarbeit des Frauennotrufs für den Vorschlag ausgesprochen.

Das Einzugsgebiet des Frauennotrufs Koblenz ist neben der Stadt Koblenz das Umland, bestehend aus den Landkreisen Mayen-Koblenz, Cochem-Zell, Ahrweiler und Rhein-Lahn. „Ein Leben frei von Gewalt und der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt ist ein Menschenrecht, dessen Sicherstellung Aufgabe der öffentlichen Hand ist“, hieß es in der Beschlussvorlage.

Unter anderem hilft der Frauennotruf bei Konzepten zu sexualisierter Gewalt an Schulen, so im letzten Jahr zum Beispiel an der Theodissa Realschule Plus in Diez.

Derzeit fördert der Rhein-Lahn-Kreis den Frauennotruf mit 1700 Euro bei Ausgaben für Personal- und Sachkosten im Kerngeschäft von insgesamt rund 200.000 Euro. In der Sitzung des Bürgermeisterarbeitskreises im Februar 2025 hatte die Kreisverwaltung Rhein-Lahn vorgeschlagen, ihren Zuschussanteil zu erhöhen und gleichzeitig alle Verbandsgemeinden gebeten, sich finanziell an dem beantragten Zuschuss zu beteiligen.

Entscheidung über Feuerwehrmannschaftsfahrzeug vertagt

Ein weiterer Tagesordnungspunkt musste verschoben werden. Hierbei ging es um die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Feuerwehr. Streitpunkt war die Frage der Notwendigkeit eines Allradantriebes.

Oliver Lankes (FWG) hatte zu Beginn des Tagesordnungspunktes kritisiert: „Warum muss das Fahrzeug einen Allradantrieb haben. Ich halte das für übertrieben. Dies reduziert die Fahrzeugauswahl und macht das Fahrzeug wesentlich teurer.“ Zudem wollte Lankes wissen, ob der Allradantrieb im Feuerwehrkonzept enthalten sei, oder ob es sich bei diesem Detail um eine „Einzelentscheidung“ handele. Es wurde beschlossen, die Entscheidung zu vertagen, bis die aufgeworfenen Fragen durch die Verwaltung geklärt seien. Weiterhin erfolgte ein Prüfauftrag an die Verwaltung, den Preisunterschied zwischen einem Fahrzeug mit und einem ohne Allradantrieb in Erfahrung zubringen.