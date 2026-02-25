Der Abendumzug in Braubach ist mittlerweile lieb gewonnene Tradition. Dabei stand die dreizehnte Auflage auf der Kippe, als sich der ausrichtende Verein auflöste. Die Stadt sprang ein. Auch mit finanziellen Mitteln. Hat es sich gelohnt?
Freitag, der dreizehnte – ein Unglückstag? Von wegen, jedenfalls nicht für die Braubacher Jecken: Auch wenn er im vergangenen Spätjahr etliche Wochen lang auf der Kippe gestanden hatte, rollte an diesem Tag der Abendumzug durch die Wein- und Rosenstadt und zog mit seinen bunten Lichtern sämtliche Blicke auf sich.