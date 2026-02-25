Zug stand auf der Kippe Hat sich der Abendumzug für die Stadt Braubach gelohnt? Ulrike Bletzer 25.02.2026, 06:00 Uhr

i Kunterbunt durch die Welt zieht die Marksburg-Kita Biberbau beim diesjährigen Abendumzug durch Braubachs Straßen. Möglich gemacht hat es in diesem Jahr die Stadt, dass der Zug stattfand. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Abendumzug in Braubach ist mittlerweile lieb gewonnene Tradition. Dabei stand die dreizehnte Auflage auf der Kippe, als sich der ausrichtende Verein auflöste. Die Stadt sprang ein. Auch mit finanziellen Mitteln. Hat es sich gelohnt?

Freitag, der dreizehnte – ein Unglückstag? Von wegen, jedenfalls nicht für die Braubacher Jecken: Auch wenn er im vergangenen Spätjahr etliche Wochen lang auf der Kippe gestanden hatte, rollte an diesem Tag der Abendumzug durch die Wein- und Rosenstadt und zog mit seinen bunten Lichtern sämtliche Blicke auf sich.







