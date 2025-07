Hat ein 35-Jähriger an zwei Abenden jeweils eine stark alkoholisierte Frau in seine Wohnung nach Lahnstein gebracht, um sie sexuell zu missbrauchen oder zu vergewaltigen? Das wird aktuell am Koblenzer Landgericht verhandelt.

Weil er Anfang des Jahres eine Frau unter Gewaltanwendung sexuell misshandelt und eine andere Frau vergewaltigt haben soll, steht ein 35-jähriger Lahnsteiner aktuell vor dem Koblenzer Landgericht. Beim Prozessauftakt verlas die Staatsanwaltschaft die Anklage, in der dem Tatverdächtigen vorgeworfen wird, an zwei Abenden im Januar jeweils eine von zwei stark alkoholisierten Frauen mit einem Taxi in seine Wohnung gebracht und dort die Taten begangen zu haben.

Im ersten Fall soll der 35-Jährige eine Frau zu fortgeschrittener Stunde in der Koblenzer Kneipe „Im Winkel“ beobachtet und ihr an den Po gefasst haben. Obwohl die Zeugin dies zurückgewiesen habe, habe der Angeklagte nicht aufgehört und sich schließlich gegen 7 Uhr morgens gemeinsam mit ihr in ein Taxi gesetzt, um in seine Wohnung nach Lahnstein zu fahren. Die Frau war laut Anklageschrift zu alkoholisiert, um sich noch an diese Fahrt zu erinnern. In der Wohnung des Angeklagten angekommen, legte sich die Frau aufs Sofa und war laut Staatsanwaltschaft nicht bei Bewusstsein, als sich der Angeklagte auf sie gelegt und sie angefasst haben soll. Als sie zu sich kam und sich wehrte, soll der 35-Jährige ihr den Mund zugehalten und sie weiter angefasst haben. Aufgrund der Gegenwehr der Frau soll es dem Angeklagten nicht gelungen sein, sie auszuziehen, und sie konnte um 8 Uhr morgens aus der Wohnung fliehen.

„ Es hat keine Interaktion körperlicher Natur zwischen den beiden gegeben .“

Der Anwalt des Angeklagten zum ersten Tatvorwurf

Keine Woche später soll der Angeklagte nach einer Weihnachtsfeier im Koblenzer Restaurant „Adaccio“ das Lokal mit einer ebenfalls stark alkoholisierten Frau am späten Abend verlassen und sie in seine Wohnung nach Lahnstein gebracht haben. Dort habe er ihr laut Anklageschrift angeboten auszunüchtern. Laut Staatsanwaltschaft habe die Frau jedoch erst, nachdem sie aus dem Taxi ausgestiegen war, bemerkt, dass sie nicht zu Hause in Weißenthurm, sondern in Lahnstein war, obwohl sie geglaubt hatte, nach Hause gefahren zu werden.

Dort schickte sie noch um circa 1.40 Uhr eine Nachricht an einen Freund. Unterdessen soll sich der Angeklagte die Hose ausgezogen und sich ihr in T-Shirt und Unterhose genähert haben. Unter körperlichem Druck habe er das Opfer entkleidet und vergewaltigt, obwohl ihn die Frau trotz ihres stark alkoholisierten Zustands deutlich zurückgewiesen habe. Um 2.40 Uhr soll es ihr schließlich gelungen sein, die Wohnung zu verlassen.

Beim Prozessauftakt am Montag bezog der Anwalt des Angeklagten zu den Tatvorwürfen knapp Stellung. „Die erste Tat bestreit mein Mandant. Es hat keine Interaktion körperlicher Natur zwischen den beiden gegeben“, so Anwalt Axel Betram. Zur zweiten Tat ließ sich der Angeklagte in Vertretung seines Anwalts dergestalt ein, dass er und die Frau sich bereits näher kannten, „es bestand im Vorfeld bereits intimer Kontakt“, so Bertram. Der sexuelle Kontakt am betreffenden Abend sei einvernehmlich gewesen. Eine detaillierte Aussage sowie die Schilderungen der beiden Zeuginnen sind für den 14. August am Landgericht Koblenz terminiert.