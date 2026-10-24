Oranien-Campus Altendiez Hat Ex-Schulleiter Betriebsrat behindert? Till Kronsfoth 24.10.2026, 16:00 Uhr

i Mit einer Entscheidung über die Beschwerde wird in einigen Monaten gerechnet. Mariam Nasiripour

Die Entlassung des damaligen Schulleiters des Altendiezer Oranien-Campus im Frühjahr sorgte für einigen Wirbel. Nun stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Pädagogen ein, doch die Angelegenheit ist damit noch nicht vom Tisch.

Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilt, wurden die Ermittlungen gegen den ehemaligen Schulleiter der Privatschule Oranien-Campus in Altendiez eingestellt. Gegen den Pädagogen war wegen Behinderung der Arbeit von Betriebsräten ermittelt worden.Dem lag eine Strafanzeige durch die Mitglieder des Betriebsrates der Schule gemäß Paragraf 119 des Betriebsverfassungsgesetzes zugrunde .







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