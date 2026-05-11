Diezer Teppichmesser-Prozess
Hat er mit der Tat vor seiner Freundin geprahlt?
Der Hauptangeklagte selbst sprach gegenüber der Polizei von einem Teppichmesser. Allerdings habe der Geschädigte dieses gezückt,
Der Hauptangeklagte selbst sprach gegenüber der Polizei von einem Teppichmesser. Allerdings habe der Geschädigte dieses gezückt, nicht er.
Thomas Frey. picture alliance / dpa

Der nächste Tag im Prozess um eine Messerstecherei in Diez: Wieder trat in der Beweisaufnahme Erschütterndes zutage. Plädoyers und Urteil konnten am fünften Verhandlungstag noch immer nicht erfolgen.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich war ein Urteil erwartet worden. Doch wie so oft bei diesem Prozess gegen zwei Angeklagte, die einen jungen Mann mit einem Teppichmesser aufgeschlitzt haben sollen, kam es auch am mittlerweile fünften Verhandlungstag anders als gedacht.Zu Beginn wurde ein Antrag der Nebenklage behandelt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren