Hat Angeklagter vorsätzlich die Umwelt verschmutzt?

Weil er zwei undichte Ölbehälter auf einer Wiese abgestellt und damit die Umwelt verschmutzt hat, muss sich ein 53-jähriger Mann aus der VG Aar-Einrich nun vor dem Diezer Amtsgericht verantworten. Doch war es Vorsatz oder Fahrlässigkeit?
Mit einem Fall „Unerlaubten Umgangs mit Abfällen“ – kurz: Umweltverschmutzung – hat derzeit das Amtsgericht Diez zu tun. Verhandelt wird gegen einen 53-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Er soll im April 2025 durch das unsachgemäße Abstellen zweier undichter Ölbehälter auf seinem Grundstück die Umwelt verschmutzt und für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt haben.