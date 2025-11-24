Prozess am Amtsgericht Diez Hat Angeklagter vorsätzlich die Umwelt verschmutzt? Thorsten Kunz 24.11.2025, 13:00 Uhr

i Wegen des Tatvorwurfs der Umweltverschmutzung steht ein 53-Jähriger aktuell vor dem Amtsgericht in Diez. Arne Dedert/dpa

Weil er zwei undichte Ölbehälter auf einer Wiese abgestellt und damit die Umwelt verschmutzt hat, muss sich ein 53-jähriger Mann aus der VG Aar-Einrich nun vor dem Diezer Amtsgericht verantworten. Doch war es Vorsatz oder Fahrlässigkeit?

Mit einem Fall „Unerlaubten Umgangs mit Abfällen“ – kurz: Umweltverschmutzung – hat derzeit das Amtsgericht Diez zu tun. Verhandelt wird gegen einen 53-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Er soll im April 2025 durch das unsachgemäße Abstellen zweier undichter Ölbehälter auf seinem Grundstück die Umwelt verschmutzt und für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt haben.







