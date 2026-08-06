Fall am Diezer Amtsgericht
Hat 41-Jähriger in Diez ein Auto aufgebrochen?
Ein 41-Jähriger steht vor Gericht, da er ein Auto aufgebrochen haben soll – und damit ohne Führerschein gefahren sein soll.
Ein 41-Jähriger steht vor Gericht, da er ein Auto aufgebrochen haben soll – und damit ohne Führerschein gefahren sein soll.
David-Wolfgang Ebener/dpa. picture alliance/dpa

Hat sich ein 41-jähriger Angeklagter nur ein Auto für eine Spritztour ausgeliehen? Oder hat er, wie man ihm vorwirft, schweren Diebstahl begangen, Urkunden gefälscht und ist ohne „Lappen“ gefahren? Das Diezer Amtsgericht wird es klären.

Lesezeit 1 Minute
Nein, er habe kein Auto aufgebrochen. Er sei lediglich ohne eine Fahrerlaubnis Auto gefahren. Ein 41-Angeklagter aus dem Landkreis Limburg-Weilburg zeigte sich vor dem Diezer Amtsgericht nur teilgeständig. Ihm hatte die Staatsanwaltschaft schweren Diebstahl, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungJustiz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren