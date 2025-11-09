„Haste Töne“: MGV Niederneisen feiert 150-Jähriges

150 Jahre MGV Niederneisen, das muss gefeiert werden. Nach mehreren Jubiläumsveranstaltungen wie einer „Magischen Chornacht“ oder dem Sommertreff am Rathaus bildete nun das Konzert „Haste Töne“ den festlichen Höhepunkt.
Lesezeit 2 Minuten
Ein besonderer Abend voller Musik, Erinnerungen und Lebensfreude: Mit dem Jubiläumskonzert „Haste Töne“ feierte der Männergesangverein (MGV) Niederneisen am Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Hahnstätten seinen 150. Geburtstag – und krönte damit ein ereignisreiches Jubiläumsjahr.