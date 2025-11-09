Festlicher Jubiläumsabend „Haste Töne“: MGV Niederneisen feiert 150-Jähriges Rolf-Peter Kahl 09.11.2025, 11:06 Uhr

i Die Geburtstagskinder des MGV Niederneisen im Männerchor Aartal unter der Leitung von Eberhard Biebricher. Rolf Kahl

150 Jahre MGV Niederneisen, das muss gefeiert werden. Nach mehreren Jubiläumsveranstaltungen wie einer „Magischen Chornacht“ oder dem Sommertreff am Rathaus bildete nun das Konzert „Haste Töne“ den festlichen Höhepunkt.

Ein besonderer Abend voller Musik, Erinnerungen und Lebensfreude: Mit dem Jubiläumskonzert „Haste Töne“ feierte der Männergesangverein (MGV) Niederneisen am Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Hahnstätten seinen 150. Geburtstag – und krönte damit ein ereignisreiches Jubiläumsjahr.







