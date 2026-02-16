Ein Wahrzeichen erwacht Harald Gemmers Pläne für das Katzenelnbogener Schloss Johannes Koenig 16.02.2026, 14:00 Uhr

i Das Schild erinnert an längst vergangene Zeiten. Johannes Koenig (Archiv)

Nach 15 Jahren Stillstand kehrt wieder Leben in das historische Gemäuer im Einrich zurück. Der Verkehrsverein setzt auf neue Schlossgartenfeste, um das prominente Bauwerk gemeinsam mit den Eigentümern aus dem Dornröschenschlaf zu führen.

Von diesem einen Abend vor 20 Jahren schwärmt Markus Wirth immer noch: Damals war der Limburger Bauingenieur zusammen mit seinem Büro zu einem Rittermahl in der damaligen Gaststätte im Katzenelnbogener Schloss eingekehrt. Serviert wurden so klangvolle Gerichte wie eine „Schippe Dreck“ oder ein „Burgknochen“.







Artikel teilen

Artikel teilen