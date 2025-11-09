Happy End bei der Karnevalsgruppe Scharnweber

Seit 25 Jahren gehört die Karnevalsgruppe Scharnweber zu den Highlights der Burgschwalbacher Fastnacht. Für ein ebensolches sorgte sie denn auch bei der Feier anlässlich des Jubiläums.
Ein Abend voller Humor, Nostalgie und guter Laune: Die Karnevalsgruppe Scharnweber feierte am Samstag, 8. November, ihr 25-jähriges Jubiläum in der ausverkauften Burgblickhalle. Die Gäste erlebten einen kurzweiligen Theaterabend, der zeigte, warum die „Scharnwebers“ seit Jahren zu den Highlights der Burgschwalbacher Fastnacht zählen.