25-Jähriges in Burgschwalbach Happy End bei der Karnevalsgruppe Scharnweber Christopher Kahl 09.11.2025, 15:00 Uhr

i Die Karnevalsgruppe Scharnweber feierte das 25-jährige Bestehen mit einem Comedy-Krimi „100 Stunden“. Zu sehen von links nach rechts Jens Spriestersbach, Carsten Kretschmer, Torsten Jensen, Pascal Spriestersbach und Monja Eisenbach. Das Ermittler Team hatte viel zu tun. Christopher Kahl

Seit 25 Jahren gehört die Karnevalsgruppe Scharnweber zu den Highlights der Burgschwalbacher Fastnacht. Für ein ebensolches sorgte sie denn auch bei der Feier anlässlich des Jubiläums.

Ein Abend voller Humor, Nostalgie und guter Laune: Die Karnevalsgruppe Scharnweber feierte am Samstag, 8. November, ihr 25-jähriges Jubiläum in der ausverkauften Burgblickhalle. Die Gäste erlebten einen kurzweiligen Theaterabend, der zeigte, warum die „Scharnwebers“ seit Jahren zu den Highlights der Burgschwalbacher Fastnacht zählen.







