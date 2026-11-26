Gebären außerhalb eines Krankenhauses – das ermöglicht das Geburtshaus „Lebensstern“ in Diez nun schon seit elf Jahren. Vor wenigen Wochen durften die dortigen Hebammen eine ganz besondere Geburt begleiten.
Lesezeit 3 Minuten
Jede Geburt ist etwas Besonderes. Und die von Hanno Wagner wird nicht nur seiner Familie, insbesondere seinen Eltern, in Erinnerung bleiben, sondern auch dem Team vom Geburtshaus „Lebensstern“ in Diez. Denn Hanno ist das 1500. Baby, das hier das Licht der Welt erblickt hat: am Mittwoch, 28.