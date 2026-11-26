Besondere Entbindung Hanno ist das 1500. Baby im Diezer Geburtshaus Gundula Stegemann 26.11.2026, 17:00 Uhr

i Familie Wagner im Quartett: Papa Max mit Henry und Mama Hannah mit Hanno. Sie haben ihr zweites Kind im Geburtshaus "Lebensstern" in Diez bekommen. Gundula Stegemann

Gebären außerhalb eines Krankenhauses – das ermöglicht das Geburtshaus „Lebensstern“ in Diez nun schon seit elf Jahren. Vor wenigen Wochen durften die dortigen Hebammen eine ganz besondere Geburt begleiten.

Jede Geburt ist etwas Besonderes. Und die von Hanno Wagner wird nicht nur seiner Familie, insbesondere seinen Eltern, in Erinnerung bleiben, sondern auch dem Team vom Geburtshaus „Lebensstern“ in Diez. Denn Hanno ist das 1500. Baby, das hier das Licht der Welt erblickt hat: am Mittwoch, 28.







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