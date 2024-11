Vom Schumacher bis zum Webstuhl: Aussteller zeigen bei der Nastätter Museumsnacht Kunstfertigkeiten vergangener Tage Handwerk, Musik und Kunst im Regionalmuseum: Nastätter Museumsnacht macht Alltag früherer Zeiten lebendig 03.11.2024, 19:00 Uhr

i Gewandmeisterin Petra Cofflet hat für die Museumsnacht Schürzen aus altem Leinen genäht Marta Fröhlich. ott

Wenn es am zweiten Samstag im November ungewöhnlich viele Menschen aus der nahen und weiten Umgebung ins Nastätter Regionalmuseum zieht, dann locken die Reize einer ganz besonderen Veranstaltung. Es ist die Museumsnacht – in diesem Jahr am 9. November – mit ihrer ausgewogenen Erlebnisvielfalt aus Handwerk, Musik und Kunst.

Wie man früher lebte und arbeitete, das vermittelt das Museum in seiner Ausstellung ganzjährig. „Einmalig in der Museumsnacht ziehen Handwerker in die Werkstätten ein und demonstrieren ihr fachliches Können“, betonen die Veranstalter. So wird Schuhmachermeister Christoph Göbel sein Handwerk vorstellen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen