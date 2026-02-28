Diskussionsreihe
„Hallo Diez – reden wir über Heimat“
Die Diskussionsreihe "Heimat" der Autorenvereinigung PEN kommt nach Diez.
PEN Berlin

Kurz vor der Landtagswahl lädt Autorenvereinigung PEN Berlin zu einer Diskussionsreihe zum Thema Heimat ein. Am 2. März ist Diez dafür Station. Auf dem Podium sitzen FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube und Büchner-Preis-Trägerin Ursula Krechel. 

Was bedeutet Heimat? Und was macht dieses Wort in einer immer komplexeren Zeit so wichtig? Fragen, denen die Autorenvereinigung PEN Berlin in diesem Jahr ganz bewusst über eigene Veranstaltungsreihen kurz vor den Landtagswahlen nachgeht. In Baden-Württemberg ist sie gerade zu Ende gegangen, in Rheinland-Pfalz beginnt sie an diesem Wochenende.

