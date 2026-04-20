Straftat: Polizei ermittelt Hakenkreuz an Baum in Braubacher Rheinanlagen gesprüht Mira Zwick 20.04.2026, 15:00 Uhr

i Auf einen der Kastanienbäume in den Braubacher Rheinanlagen wurde ein Hakenkreuz gesprüht. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Mira Zwick

Ein aufgesprühtes Hakenkreuz in den Braubacher Rheinanlagen beschäftigt Stadt, Bauhof und Polizei. Die Schmiererei soll schnell entfernt werden. Die Polizei macht deutlich: Der Vorfall ist kein Kavaliersdelikt.

In den Braubacher Rheinanlagen ist am Montagmorgen ein aufgesprühtes Hakenkreuz an einem Kastanienbaum entdeckt worden. Ein Passant hatte die verfassungsfeindliche Schmiererei entdeckt und Stadtbürgermeister Günter Goß informiert. Auch die Polizei ist über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen