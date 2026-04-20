Ein aufgesprühtes Hakenkreuz in den Braubacher Rheinanlagen beschäftigt Stadt, Bauhof und Polizei. Die Schmiererei soll schnell entfernt werden. Die Polizei macht deutlich: Der Vorfall ist kein Kavaliersdelikt.
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In den Braubacher Rheinanlagen ist am Montagmorgen ein aufgesprühtes Hakenkreuz an einem Kastanienbaum entdeckt worden. Ein Passant hatte die verfassungsfeindliche Schmiererei entdeckt und Stadtbürgermeister Günter Goß informiert. Auch die Polizei ist über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.