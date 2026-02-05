Rat vergibt Auftrag
Hahnstätteter Dorfwerkstatt entlastet die Gemeindekasse
Der Holzzaun am Friedhof in Hahnstätten ist marode und wird ausgetauscht. Dabei wird die Dorfwerkstatt unterstützend tätig.
Uli Pohl

Mitglieder der Dorfwerkstatt schonen die Gemeindekasse von Hahnstätten und übernehmen einen Teil der Sanierungsarbeiten am maroden Holzzaun am Friedhof. Keine guten Nachrichten gibt es hingegen von der Baustelle in der Bahnhofstraße.

Seit zwei Jahren ist die Dorfwerkstatt fester Bestandteil in Hahnstätten. Die Mitglieder arbeiten an vielfältigen Projekten im Ort und leisten einen wertvollen Beitrag zur Pflege und Instandhaltung öffentlicher Einrichtungen – und schonen somit die Gemeindekasse.

