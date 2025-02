Nachhaltiges für die Zukunft Hahnstätter„Jedermänner“ pflanzen 150 junge Bäume Rolf-Peter Kahl 17.02.2025, 11:00 Uhr

i Vor Beginn unterwies Revierförsterin Luisa Rump die freiwilligen Helfer wie die Pflanzaktion ablaufen soll. Rolf-Peter Kahl

Freiwillige „der Jedermänner“ vom TV Hahnstätten pflanzten am Samstag 150 Bäume in Hahnstätten. Finanziert wurde das Projekt mit Erlösen der „Brunnenschoppenveranstaltung“ und des „Kartoffelfests“. Revierförsterin Luisa Rump begleitete die Aktion.

Am vergangenen Samstag verwandelte sich das Areal im Hirschel, zwischen der Kletterwand des Turnvereins und dem Pferdehof, in eine grüne Zukunftsfläche. Die „Jedermänner“ vom TV Hahnstätten riefen zu einer Pflanzaktion auf. Insgesamt 150 junge Bäume (Douglasie, Edelkastanie, Weißtanne) wurden dabei unter fachmännischer Anleitung von Revierförsterin Luisa Rump und ihrem Vorgänger Volker Müller in die Erde gesetzt.

