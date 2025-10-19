Forstwirtschaftsplan 2026 Hahnstätter Wald kämpft mit Klimawandel und Wildverbiss 19.10.2025, 19:00 Uhr

i Revierförsterin Luisa Rump erläuterte den Ratsmitgliedern die anstehenden Wegbauarbeiten am Hirschel. Johannes Koenig

In den Zeiten des Klimawandels sind Wälder oft nicht mehr die Gewinnbringer früherer Zeiten. Was gerade im Hahnstätter Wald passiert, darüber informierte nun im Rahmen der jährlichen Waldbegehung Revierförsterin Luisa Rump die Ratsmitglieder.

Kommt der Herbst, dann bekommen Stadt- und Gemeinderäte regelmäßig „Besuch“ von ihren Revierförstern. Denn bereits einige Wochen bevor die kommunalen Haushaltspläne für das kommende Jahr diskutiert werden, stehen die Forstwirtschaftspläne auf der Tagesordnung, oft begleitet durch eine Waldbegehung.







Artikel teilen

Artikel teilen