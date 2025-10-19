In den Zeiten des Klimawandels sind Wälder oft nicht mehr die Gewinnbringer früherer Zeiten. Was gerade im Hahnstätter Wald passiert, darüber informierte nun im Rahmen der jährlichen Waldbegehung Revierförsterin Luisa Rump die Ratsmitglieder.
Lesezeit 3 Minuten
Kommt der Herbst, dann bekommen Stadt- und Gemeinderäte regelmäßig „Besuch“ von ihren Revierförstern. Denn bereits einige Wochen bevor die kommunalen Haushaltspläne für das kommende Jahr diskutiert werden, stehen die Forstwirtschaftspläne auf der Tagesordnung, oft begleitet durch eine Waldbegehung.