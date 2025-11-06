Verkehr beruhigen Hahnstätter Straßen sollen sicherer werden Ulrich Pohl 06.11.2025, 14:00 Uhr

i Die ersten "Haifischzähne" wurden an der Kreuzung Netzbacher Straße/Ringstraße/Schöne Aussicht aufgebracht. Ulrich Pohl

Weiße Dreiecke auf den Straßen weisen darauf hin, dass man Rücksicht auf den übrigen Verkehr nehmen sollte. Die sogenannten „Haifischzähne“ werden jetzt in Hahnstätten markiert.

Sogenannte „Haifischzähne“ sollen künftig auf Straßen und Kreuzungen in Hahnstätten für mehr Sicherheit sorgen, zur Verkehrsberuhigung beitragen und der Rücksichtnahme und Orientierung der Autofahrer dienen. In dieser Woche übernahm der Bauhof der Verbandsgemeinde Aar-Einrich die ersten Markierungen der weißen Dreiecke an der Kreuzung Netzbacher Straße/Ringstraße/Schöne Aussicht, an der Einmündung der Dahlstraße in die Netzbacher Straße und an ...







Artikel teilen

Artikel teilen