Analoge Begegnung in digitaler Zeit, das gemeinsame Proben fürs Konzert: Das sind grundlegende Facetten des Chorgesangs. Für die Vereine wird es immer schwerer. So auch für den Männergesangverein Hahnstätten, der nun einen wegweisenden Schritt geht.
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Ein Stück lebendiger Geschichte des Chorgesangs geht zu Ende: Der Männergesangverein Hahnstätten, ältester Chor im unteren Aartal, stellt seine eigenständige Sangestätigkeit ein. Nach einer durch stetig schwindender Sängerzahlen geprägten Zeit, war die Aufrechterhaltung des Chorbetriebs nicht mehr möglich.