Gemeinsam statt einsam Hahnstätter Sänger schließen sich Männerchor Aartal an Rolf-Peter Kahl 11.04.2026, 14:00 Uhr

i Alleinige Konzerte unter dem Namen MGV Hahnstätten gehören nun der Geschichte an. Rolf-Peter Kahl

Analoge Begegnung in digitaler Zeit, das gemeinsame Proben fürs Konzert: Das sind grundlegende Facetten des Chorgesangs. Für die Vereine wird es immer schwerer. So auch für den Männergesangverein Hahnstätten, der nun einen wegweisenden Schritt geht.

Ein Stück lebendiger Geschichte des Chorgesangs geht zu Ende: Der Männergesangverein Hahnstätten, ältester Chor im unteren Aartal, stellt seine eigenständige Sangestätigkeit ein. Nach einer durch stetig schwindender Sängerzahlen geprägten Zeit, war die Aufrechterhaltung des Chorbetriebs nicht mehr möglich.







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