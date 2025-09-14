Für den Festumzug hat man sich beim Hahnstätter Markt die Schule im Wandel der Zeit vorgenommen. Dazu zog ein bunter Lindwurm durch die Gemeinde, der alle Zuschauer begeisterte.

Wenn der traditionelle Markt ruft, dann strömen die Bürger der Aarregion zusammen, um gemeinsam zu feiern. Am Marktsonntag zeigte sich einmal mehr: Der große Festumzug ist das Herzstück dieses Heimatfestes – bunt, fröhlich und voller Lebensfreude. Um Schlag 14 Uhr hallten Böllerschüsse durch das Aartal und kündigen lautstark den Start des Festzuges beim Hahnstätter Markt an. Unter dem Motto „Schule im Wandel der Zeit“ schlängelte er sich – wegen der Straßenausbaumaßen diesmal verkürzt – wie ein bunter Lindwurm durch Hahnstätten.

Wagen voller Fantasie, einfallsreiche Kostüme und lachende Gesichter, wohin man sah. Den Besuchern wurde vor Augen geführt, wie sich die Schule gewandelt hat. Fast 500 „große und kleine, junge und alte“ Menschen mit fast 30 Zugnummern beteiligten sich, darunter Vereine, Schule, Kindergärten, Unternehmen, Kirmesgesellschaften, Musikgruppen und viele andere Gruppierungen oder Einzelpersonen. Und wie gewohnt begleitete Moderator Thomas Woedi den Zug mit Witz und Charme, sodass insbesondere an der Straßenecke Kirchstraße/Jahnstraße das Stimmungsbarometer unter den Zugbesucher sofort Höchstwerte erreichte. Besonders beeindruckend: Der Kirmesburschen- und -Mädchenjahrgang mit stolzen 30 Mitgliedern, die ebenfalls für ordentlich Stimmung auf ihrem Festwagen sorgten und mit ihrer Begeisterung ansteckten.

i Die aller kleinsten Zugmitglieder hatten zur Unterstützung Elternteile und ihre Erziehrinnen an der Seite. Rolf Kahl

Musik lag in der Luft – Marschklänge, die den Takt vorgaben, aber auch Melodien, die Zuschauer zum Mitwippen und Mitschunkeln einluden. Kapellen aus Würges und Beselich-Obertiefenbach schafften es, die Straßen in ein einziges Fest zu verwandeln. Besonders die vielen Kinder der Schulen und Kindergärten mit ihren bunten Kostümen hatten Spaß ein Teil des Zuges zu sein. Nach dem Umzug traf man sich auf dem Festgelände zum Platzkonzert wieder.

Bereits am Samstagabend war die Vorfreude auf das Festwochenende spürbar. Bürgermeister Joachim Egert, der in seiner 20-jährigen „Fassbier-Anstich-Karriere“ ein Novum erfuhr, da er erstmals keinen Hammer benötigte, da er gemeinsam mit Festwirt Daniel Franke und VHVH-Vorstandsmitglied Herbert Schiebel das Fass „ankeckte“. Souverän meisterte das Trio diese moderne Form des Anstiches. Anschließend ließ man die Gläser klingen.

i Eröffneten den Markt: (von links) VHVH-Vorstandsmitglied Herbert Schiebel, Bürgermeister Joachim Egert, der „Junggesellen Abschied Nehmer“ Marlon Zech, Baakes Julian Schwenk,sowie Festwirt Daniel Franke. Rolf Kahl

Gemeinsam eröffneten sie offiziell den Hahnstätter Markt 2025 und Egert dankte allen, die zum Gelingen des Marktes beigetragen hatten. Zuvor hatten die Marktburschen und -mädchen mit ihrem Einmarsch ins Zelt, sowie mit dem traditionellen Eröffnungstanz gezeigt, dass sie für Lebensfreude und gute Laune stehen.

Überrascht wurden sie durch Marlon Zech aus Katzenelnbogen, der mit seiner spontanen Kostenübernahme des Freibierfasses für zusätzliche Stimmung sorgte. Zech feierte im Zelt seinen Junggesellenabschied. Spätestens bei der ausgelassenen Zeltparty mit DJ „Danny K.“ und Special Guest „Marges Sexy“ saß dann niemand mehr auf den Bänken.

i Der Eröffnungstanz der Burschen und Mädchen Rolf-Peter Kahl

Doch das Fest ist noch lange nicht vorbei: Am Montag lockt der Familiennachmittag ab 15 Uhr ins Zelt zu einer Kinderbelustigung und ab 18 Uhr zu einer Kinder-Disco. Ab 19 Uhr startet DJ „d2p“ die Party im Festzelt. Und selbstverständlich gehört auch ein Rundgang über den Festplatz mit all seinen Fahrgeschäften und Ständen dazu – bevor um 22 Uhr das traditionelle Feuerwerk den Himmel über Hahnstätten in ein Meer aus Farben taucht. Den Abschluss bildet am Dienstag der Krammarkt ab 8 Uhr und der gesellige Frühschoppen im Zelt mit „Becci & Ralf“ ab 11 Uhr.

Der Hahnstätter Markt ist mehr als nur ein Volksfest. Er ist gelebte Tradition, ein Stück Heimat und ein Fest der Begegnung. Hier kommen Generationen zusammen, hier lebt der Zusammenhalt – und genau das macht diesen Markt seit fast drei Jahrhunderten so besonders.