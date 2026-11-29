Vorweihnachtlicher Bürgertreff Hahnstätter Advent feiert kleines Jubiläum Rolf-Peter Kahl 29.11.2026, 15:00 Uhr

i Eine Bratwurst für 50 Cent - das gibt es nur beim Hahnstätter Advent Rolf-Peter Kahl

Zum 20. Hahnstätter Advent strömten trotz fehlenden Schnees viele auf den illuminierten Dorfplatz. Kinderchöre, duftende Stände und knisternde Feuer schufen eine stimmungsvolle Vorfreude – ein Treffpunkt für die ganze Gemeinde.

Mit großer Wahrscheinlichkeit hätten sich am vergangenen Freitag viele der großen und kleinen Besucher, die sich zum Hahnstätter Advent auf dem Dorfplatz einfanden, noch einige Schneeflocken gewünscht. Dann hätte alles gepasst bei der Traditionsveranstaltung, die in den vergangenen 20 Jahren zum „vorweihnachtlichen Bürgertreff“ gereift ist und einen runden Geburtstag feierte.







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